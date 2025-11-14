कॉलेज में मुस्लिम छात्र ने छात्रा से की छेड़छाड़, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, किया विरोध

नईदुनिया प्रतनिधि, रतलाम। शुक्रवार दोपहर महू-नीमच रोड स्थित एक निजी कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम छात्र द्वारा हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कालेज पहुंच गए, जिसके बाद परिसर में तनाव बढ़ गया। कालेज प्रशासन ने गेट बंद कर पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने कालेज पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और आरोपित छात्र को अपने साथ थाने लेकर आई।

आरोपी छात्र तौफीक हिरासत में लिया गया CSP सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि स्टेशन रोड थाना पर छात्रा की शिकायत पर जवाहर नगर निवासी 20 वर्षीय आरोपी छात्र तौफीक पुत्र कादिर मंसूरी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह माइक्रोबायोलाजी सेकंड ईयर की छात्रा है। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे कालेज में विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम के लिए स्टॉल लगाए जा रहे थे। छात्रा की स्टॉल के पास ही आरोपी तौफीक की स्टॉल भी लगाई गई थी।