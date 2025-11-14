मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कॉलेज में मुस्लिम छात्र ने छात्रा से की छेड़छाड़, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, किया विरोध

    शुक्रवार दोपहर महू-नीमच रोड स्थित एक निजी कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम छात्र द्वारा हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कालेज पहुंच गए, जिसके बाद परिसर में तनाव बढ़ गया। कालेज प्रशासन ने गेट बंद कर पुलिस को सूचना देकर बुलाया।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 09:18:06 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 09:26:41 PM (IST)
    कॉलेज में मुस्लिम छात्र ने छात्रा से की छेड़छाड़, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, किया विरोध
    कॉलेज में मुस्लिम छात्र ने छात्रा से की छेड़छाड़

    नईदुनिया प्रतनिधि, रतलाम। शुक्रवार दोपहर महू-नीमच रोड स्थित एक निजी कालेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम छात्र द्वारा हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कालेज पहुंच गए, जिसके बाद परिसर में तनाव बढ़ गया। कालेज प्रशासन ने गेट बंद कर पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने कालेज पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और आरोपित छात्र को अपने साथ थाने लेकर आई।

    आरोपी छात्र तौफीक हिरासत में लिया गया

    CSP सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि स्टेशन रोड थाना पर छात्रा की शिकायत पर जवाहर नगर निवासी 20 वर्षीय आरोपी छात्र तौफीक पुत्र कादिर मंसूरी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह माइक्रोबायोलाजी सेकंड ईयर की छात्रा है। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे कालेज में विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम के लिए स्टॉल लगाए जा रहे थे। छात्रा की स्टॉल के पास ही आरोपी तौफीक की स्टॉल भी लगाई गई थी।


    नाराज होकर गालियां देने लगा तौफीक

    छात्रा की टीम के लीडर हर्ष वर्धन ने तौफीक से कहा कि आसपास एक कुत्ता घूम रहा है, जो सामान खराब कर सकता है। इस बात पर तौफीक नाराज हो गया और छात्रा तथा उसकी टीम के सदस्यों को गालियां देने लगा। जब छात्रा ने गालिया देने से रोका, तो तौफीक उसके पास आया और बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। छात्रा ने हाथ छुड़ाया और उसके साथी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान तौफीक ने धमकी देते हुए कहा कि वह उसे फोड़ देगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.