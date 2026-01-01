मेरी खबरें
    नए साल पर रतलाम के में चाकूबाजी, एक घायल की हालत गंभीर, GRP थाने से 100 मीटर दूर हुई वारदात

    MP Crime: साल 2026 की शुरूआत होते ही रतलाम शहर की सुरक्षा व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई।स्टेशन रोड जैसे अति संवेदनशील इलाके में देर रात चाकू ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 04:50:35 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 04:54:23 AM (IST)
    नए साल पर रतलाम के में चाकूबाजी, एक घायल की हालत गंभीर, GRP थाने से 100 मीटर दूर हुई वारदात
    आरोपी को पकड़कर ले जाती पुलिस

    HighLights

    1. वारदात में 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर
    2. GRP थाना से मात्र 100 मीटर दूरी पर घटना
    3. पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम: साल 2026 की शुरूआत होते ही बुधवार–गुरुवार की दरमियानी रात करीब 02 बजे शहर के सबसे संवेदनशील थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई। जावरा फाटक निवासी 18 वर्षीय बाबू पुत्र श्याम डामोर ने अकेले दो अलग-अलग स्थानों पर चाकू से हमला कर चार लोगों को घायल कर दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही SP अमित कुमार तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित बाबू डामोर को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से खटकेदार चाकू भी बरामद किया गया है।


    जानकारी के अनुसार, आरोपित ने पहले रेलवे स्टेशन स्थित शर्मा रेस्टोरेंट के सामने चाकूबाजी की और इसके बाद जावरा फाटक क्षेत्र में दूसरी घटना को अंजाम दिया। इस हमले में 35 वर्षीय कालू पुत्र नानूराम निनामा निवासी पाटली, शिवगढ़, 19 वर्षीय हनीसिंह पुत्र रूपसिंह सिंघाड़ निवासी बोराली, पेटलावद, 21 वर्षीय चेतन रेशमिया निवासी डोसीगांव मल्टी और 26 वर्षीय मनीष पुत्र रतनलाल परमार निवासी बांगरोद घायल हुए।

    चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कालू की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस स्थान पर चाकूबाजी हुई, वहां से जीआरपी थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है, इसके बावजूद आरोपित ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने स्टेशन रोड क्षेत्र की दुकानों को बंद करवा दिया और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और चाकूबाजी के पीछे के कारणों की गहन जांच जारी है।

