ब्लॉक के कारण परिवर्तित मार्ग से चलेगी निजामुद्दीन-इंदौर स्पेशल ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : उत्तर मध्य रेलवे के पलवल-मथुरा खंड में मथुरा व भूतेश्वर स्टेशन पर यार्ड रीमाडलिंग कार्य के चलते रेल मंडल की हजरत निजामुद्दीन-इंदौर द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार 10 अक्टूबर को हजरत निजामुद्दीन से रवाना होने वाली 09310 हजरत निजामुद्दीन–गाजियाबाद–मितावली–आगरा फोर्ट–बयाना होकर इंदौर जाएगी। परिवर्तित मार्ग के कारण ट्रेन का मथुरा व भरतपुर स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा। यात्रियों से यात्रा से पहले संशोधित मार्ग व ठहराव की जानकारी लेने की अपील की गई है।

खजुराहो-उदयपुर के बीच चलेगी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रतलाम : दुर्गापूजा और दीपावली के दौरान बढ़ने वाले यात्री दबाव को देखते हुए रेल मंडल से गुजरने वाली 04141/ 04142 खजुराहो–उदयपुर सिटी–खजुराहो द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। 04141 खजुराहो-उदयपुर सिटी स्पेशल आठ अक्टूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार व गुरुवार खजुराहो से रात आठ बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5:50 बजे उदयपुर पहुंचेगी।