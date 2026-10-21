नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सराफा बाजार से लगे चौमुखीपुल क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात चोरों ने भंडारी ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर 2 लाख रुपये से अधिक कीमत की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गल्ले में रखे करीब 20 हजार रुपये नकद चुरा ले गए।

चोरी गए आर्टिफिशियल आभूषणों में व्हाइट मेटल की पायल, कंदोरे और कड़ियां सहित अन्य सामान शामिल है। वारदात में शामिल तीन चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की।

रतलाम में PPE किट पहनकर आए तीन चोर, दुकान से उड़ाए 2 लाख के गहने और नकदी, देखें Video https://t.co/Jyb3WdbLNC — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 21, 2026

सुबह पड़ोसी ने दी ताला टूटने की सूचना, खाली मिले आभूषणों के बॉक्स

दुकान संचालक रजत भंडारी ने बताया कि वे मंगलवार रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। बुधवार सुबह पड़ोसी दुकानदार दिनेश सुराना ने फोन कर दुकान का ताला टूटा होने की जानकारी दी। रजत दुकान पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तीन-चार बॉक्स खाली मिले। चोर इनमें रखी 2 लाख रुपये से अधिक कीमत की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गल्ले में रखे करीब 20 हजार रुपये नकद ले गए।

पहचान छिपाने के लिए पीपीई किट पहनकर आए थे चोर

दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में तीन चोर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहचान छिपाने के लिए पीपीई किट पहन रखी थी और चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। उनके हाथों में टॉर्च भी थी। फुटेज के अनुसार, चोर बुधवार तड़के करीब 3:50 बजे दुकान के अंदर दिखाई दिए। चोरों ने दुकान में रखे आर्टिफिशियल आभूषणों के बॉक्स खाली किए और नकदी लेकर फरार हो गए।