रतलाम के बाजना में सनसनीखेज वारदात, घर के बाहर बंधी गर्भवती गाय चोरी की, पंचायत में कहा- काटकर खा गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। बाजना थाना क्षेत्र के भोजपुरा गांव में घर के बाहर बंधी गर्भवती गाय चोरी होने का मामला सामने आया है। फरियादी वीपीसिंह खराड़ी ने हलकारा खुर्द निवासी ने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसकी एक गर्भवती गाय घर के बाहर बंधी थी। रात में वह अपने माता-पिता के साथ खाट पर सो रहा था। इसी दौरान गाय चोरी हो गई।

भाई मांगीलाल और हितेश के साथ गाय की तलाश में हलकारा खुर्द पहुंचा। वहां उसने वालु पुत्र नारजी मईडा, दिनेश पुत्र दोलसिंह मईडा और मंगलु पुत्र खुमचंद हारी से पूछताछ की। कुंदनपुर में आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि वालु 16 अक्टूबर को वहां से कोई बेल नहीं ले गया था। इसके बाद 18 से 21 अक्टूबर तक हलकारा खुर्द में भील पंचायत हुई।