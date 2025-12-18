Ratlam: बहन के लिए दवा लेने जा रहे भाइयों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत

मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:38:31 PM (IST)
    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त हुई साइकिल।

    1. आरोपित के साथ पहुंचाया अस्पताल, चालक भागा
    2. धराड़ में कार पोकलेन से टकराई, चालक की मौत
    3. पिकअप वाहन को जब्त कर थाने पर रखवाया है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में दो की मौत हो गई। पहली घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के सागोद-हरथली मार्ग पर हुई। साइकिल से दवाई लेने जा रहे दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। वहीं दूसरी घटना बिलपांक थाना क्षेत्र के बिरमावल में हुई। इसमें कार अनियंत्रित होकर पोकलेन मशीन में जा घुसी। जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई।

    दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत हरथली–सागोद रिंगरोड़ मार्ग पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे साइकिल पर सवार दो सगे भाइयों को पीछे से आ रहे पिकअप वाहन (क्रमांक एमपी 04 एलसी 4863) ने टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई 12 वर्षीय मनीष पुत्र पारस मइड़ा की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई 13 वर्षीय मनीष घायल हो गया। मृतक मनीष बड़े भाई राजेश के साथ बहन के सिर दर्द की दवाई लेने सागोद गांव के मेडिकल स्टोर पर जा रहा था। पहले मनीष अकेले जाने वाला था, लेकिन बाद में राजेश भी साथ हो गया।


    साइकिल राजेश चला रहा था और मनीष पीछे बैठा था। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पिकअप चालक को पकड़ लिया। दोनों घायलों को रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

    अस्पताल में डाॅक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। राजेश के दाएं हाथ व बाएं पैर में चोटें आई हैं। मनीष के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज में शुक्रवार सुबह किया जाएगा। थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि आरोपित चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर थाने पर रखवाया है। चालक की तलाश की जा रही है।

    खेत पर काम कर रहे थे माता-पिता

    हादसे के समय पिता पारस व मां संगीता खेत पर काम कर रहे थे। सूचना मिलने पर वे सीधे अस्पताल पहुंचे। पुलिस के अनुसार आरोपित चालक को ग्रामीणों ने रोक लिया था और रिक्शा करके दोनों को चालक के साथ ही अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन मनीष की मौत की खबर सुनकर चालक वहां से भाग निकला। दुर्घटनास्थल से उसके पिकअप वाहन को जब्त कर थाने पहुंचाया गया। पिता पारस ने बताया कि उनके चार बच्चे हैं। बड़ी बेटी लक्ष्मी 11वीं, बेटा विनोद 10वीं, राजेश 8वीं और सबसे छोटा बेटा मृतक मनीष 7वीं कक्षा में पढ़ता था।

    मित्र को मोबाइल देने जाने के दौरान कार अनियंत्रित हुई

    • दूसरा हादसा बुधवार देर रात बिरमावल-सातरुंडा रोड पर हुआ। इसमेंं बिरमावल के पाटीदार मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय संतोष कुमार पुत्र मोहनलाल पाटीदार की मौत हो गई।

    • संतोष कुमार अपनी कार से बिरमावल–सातरुडा मार्ग पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास अपने एक मित्र को मोबाइल देने जा रहा था।

    • इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में खड़ी पोकलेन मशीन से जा टकराई। टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए।

    • सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    • गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

