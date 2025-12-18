Ratlam: बहन के लिए दवा लेने जा रहे भाइयों को पिकअप ने मारी टक्कर, एक की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में दो की मौत हो गई। पहली घटना दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के सागोद-हरथली मार्ग पर हुई। साइकिल से दवाई लेने जा रहे दो सगे भाई हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। वहीं दूसरी घटना बिलपांक थाना क्षेत्र के बिरमावल में हुई। इसमें कार अनियंत्रित होकर पोकलेन मशीन में जा घुसी। जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई।

दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत हरथली–सागोद रिंगरोड़ मार्ग पर गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे साइकिल पर सवार दो सगे भाइयों को पीछे से आ रहे पिकअप वाहन (क्रमांक एमपी 04 एलसी 4863) ने टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई 12 वर्षीय मनीष पुत्र पारस मइड़ा की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई 13 वर्षीय मनीष घायल हो गया। मृतक मनीष बड़े भाई राजेश के साथ बहन के सिर दर्द की दवाई लेने सागोद गांव के मेडिकल स्टोर पर जा रहा था। पहले मनीष अकेले जाने वाला था, लेकिन बाद में राजेश भी साथ हो गया।

साइकिल राजेश चला रहा था और मनीष पीछे बैठा था। इसी दौरान पीछे से आई पिकअप ने साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और पिकअप चालक को पकड़ लिया। दोनों घायलों को रिक्शा से जिला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में डाॅक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। राजेश के दाएं हाथ व बाएं पैर में चोटें आई हैं। मनीष के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज में शुक्रवार सुबह किया जाएगा। थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि आरोपित चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पिकअप वाहन को जब्त कर थाने पर रखवाया है। चालक की तलाश की जा रही है।