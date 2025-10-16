Ratlam News: नामली के भदवासा फंटे पर बस और ट्रक के बीच फंसा बाइक सवार, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। नामली थाना क्षेत्र के भदवासा फंटे पर गुरुवार रात करीब आठ बजे ट्रक ने आगे चल रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर से पास से गुजर रहा बाइक सवार असंतुलित होकर दोनों के बीच फंस गया। घायल को गंभीर अवस्था में 108 मेडिकल ज लेकर पहुंची, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जावरा के रिछाचांदा निवासी 35 वर्षीय लोकेंद्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह सोलंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवा दिया है। आरोपित ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

घटना स्थल पर आरोपित ट्रक ड्राइवर को लोगों की पकड़ में।

जानकारी के अनुसार मृतक लोकेंद्रसिंह इप्का में कार्यरत है। रोज की तरह शिफ्ट खत्म होने के बाद वह रिछाचांदा जा रहा था। भदवासा फंटे पर यात्री बस (एमपी-14/पीए-0450) स्पीड ब्रेकर पर धीरे हुई थी। इसके पीछे चल रहा ट्रक (आरजे-14/जीआर-2506) बस के पीछे टकराया गया। टकराने के दौरान पास ही बाइक से जा रहा लोकेंद्रसिंह हादसे की चपेट में आ गया। बस रतलाम से नीमच की ओर जा रही थी। इसमें सवार सात से आठ लोगों को भी मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया।