मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Ratlam News: नामली के भदवासा फंटे पर बस और ट्रक के बीच फंसा बाइक सवार, मौत

    मृतक लोकेंद्रसिंह इप्का में कार्यरत है। रोज की तरह शिफ्ट खत्म होने के बाद वह रिछाचांदा जा रहा था। भदवासा फंटे पर यात्री बस (एमपी-14/पीए-0450) स्पीड ब्रेकर पर धीरे हुई थी। इसके पीछे चल रहा ट्रक (आरजे-14/जीआर-2506) बस के पीछे टकराया गया। टकराने के दौरान पास ही बाइक से जा रहा लोकेंद्रसिंह हादसे की चपेट में आ गया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 10:39:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 10:43:53 PM (IST)
    Ratlam News: नामली के भदवासा फंटे पर बस और ट्रक के बीच फंसा बाइक सवार, मौत
    दुघर्टना के बाद क्षतिग्रस्‍त वाहन।

    HighLights

    1. ट्रक ने पीछे से धीमी हुई बस को मारी टक्कर।
    2. चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई।
    3. आरोपित ट्रक ड्राइवर को पुलिस को सौंपा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। नामली थाना क्षेत्र के भदवासा फंटे पर गुरुवार रात करीब आठ बजे ट्रक ने आगे चल रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर से पास से गुजर रहा बाइक सवार असंतुलित होकर दोनों के बीच फंस गया। घायल को गंभीर अवस्था में 108 मेडिकल ज लेकर पहुंची, जहां डाॅक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जावरा के रिछाचांदा निवासी 35 वर्षीय लोकेंद्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह सोलंकी के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवा दिया है। आरोपित ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।

    naidunia_image

    घटना स्थल पर आरोपित ट्रक ड्राइवर को लोगों की पकड़ में।

    जानकारी के अनुसार मृतक लोकेंद्रसिंह इप्का में कार्यरत है। रोज की तरह शिफ्ट खत्म होने के बाद वह रिछाचांदा जा रहा था। भदवासा फंटे पर यात्री बस (एमपी-14/पीए-0450) स्पीड ब्रेकर पर धीरे हुई थी। इसके पीछे चल रहा ट्रक (आरजे-14/जीआर-2506) बस के पीछे टकराया गया। टकराने के दौरान पास ही बाइक से जा रहा लोकेंद्रसिंह हादसे की चपेट में आ गया। बस रतलाम से नीमच की ओर जा रही थी। इसमें सवार सात से आठ लोगों को भी मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.