    रतलाम में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे पर रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, दो लोगों की मौत

    रतलाम के जावरा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक हादसा हुआ। चुकंदर भरा ट्रक रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गया, इसमें दो लोगों की मौत हो गई। आशिक और इरफान की मौत हुई, बखान घायल है। ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से हादसा हुआ। पुलिस ने क्रेन से ट्रक सीधा कर घायल को निकाला।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 02:09:46 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 02:12:31 PM (IST)
    1. रतलाम के जावरा में लालाखेड़ा अंडरब्रिज पर हुआ दर्दनाक हादसा।
    2. ट्रक में सवार हरियाणा निवासी दो युवकों की हो गई मौत।
    3. घायल बखान को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सोमवार तड़के 5 बजे जावरा से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लालाखेड़ा अंडरब्रिज पर चुकंदर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक का केबिन जमीन पर जा गिरा, जबकि पिछला हिस्सा ब्रिज पर अटक गया। केबिन में दबे तीन लोगों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मरने वालों के नाम हरियाणा निवासी आशिक और इरफान के रूप में हुई है। घायल बखान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया है।

    जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि ट्रक मंदसौर की ओर जा रहा था। आशंका है कि ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से वाहन नियंत्रण से बाहर होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कराया गया और घायलों को बाहर निकाला।

    इसके बाद घायलों को तत्काल जावरा जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ट्रक में सवार हरियाणा निवासी आशिक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि घायल बखान पुत्र आबिद और इरफान पुत्र हुसैन को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज रेफर करते समय रास्ते में इरफान की भी मौत हो गई। ट्रक एक्सप्रेस वे से दिल्ली की ओर जा रहा था, जिसमें चुकंदर भरे थे। फिलहाल पुलिस घायलों के स्वजनों से संपर्क करने में जुटी है।

