रतलाम में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे पर रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक, दो लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। सोमवार तड़के 5 बजे जावरा से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लालाखेड़ा अंडरब्रिज पर चुकंदर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक का केबिन जमीन पर जा गिरा, जबकि पिछला हिस्सा ब्रिज पर अटक गया। केबिन में दबे तीन लोगों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मरने वालों के नाम हरियाणा निवासी आशिक और इरफान के रूप में हुई है। घायल बखान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया है।
जावरा औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि ट्रक मंदसौर की ओर जा रहा था। आशंका है कि ड्राइवर को नींद की झपकी लगने से वाहन नियंत्रण से बाहर होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कराया गया और घायलों को बाहर निकाला।
इसके बाद घायलों को तत्काल जावरा जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दोनों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। ट्रक में सवार हरियाणा निवासी आशिक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि घायल बखान पुत्र आबिद और इरफान पुत्र हुसैन को इलाज के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज रेफर करते समय रास्ते में इरफान की भी मौत हो गई। ट्रक एक्सप्रेस वे से दिल्ली की ओर जा रहा था, जिसमें चुकंदर भरे थे। फिलहाल पुलिस घायलों के स्वजनों से संपर्क करने में जुटी है।