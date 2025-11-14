MP: रतलाम में चलते वाहन से लहसुन के कट्टे उतारते दो युवक पकड़े गए, व्यापारी ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

नईदुनिया न्यूज, नामली। कृषि उपज मण्डी से जावर की ओर जा रहे लहसुन से भरे लोडिंग वाहन में दो युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपित ग्राम मेवासा निवासी पुरणसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपुत और राहुल पुत्र मांगु बागरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला पुलिस के अनुसार नामली निवासी व्यापारी दिलीप पुत्र मोहनलाल राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि वह कृषि उपज मण्डी नामली में व्यापार करता है। गुरुवार रात करीब 08 बजे उसने जितेन्द्र चौधरी के लोडिंग वाहन में 213 नग लहसुन के कट्टे, कुल वजन लगभग 97 क्विंटल, भरकर जावरा उतारने के लिए रवाना किए था। व्यापारी अपने पुत्र शिवम के साथ पीछे-पीछे कार से जा रहा था।