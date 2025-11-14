मेरी खबरें
    MP: रतलाम में चलते वाहन से लहसुन के कट्टे उतारते दो युवक पकड़े गए, व्यापारी ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

    कृषि उपज मण्डी से जावर की ओर जा रहे लहसुन से भरे लोडिंग वाहन में दो युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।

    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 01:35:06 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 01:35:06 AM (IST)
    MP: रतलाम में चलते वाहन से लहसुन के कट्टे उतारते दो युवक पकड़े गए, व्यापारी ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
    रतलाम में चलते वाहन से लहसुन के कट्टे उतारते दो युवक पकड़े गए

    नईदुनिया न्यूज, नामली। कृषि उपज मण्डी से जावर की ओर जा रहे लहसुन से भरे लोडिंग वाहन में दो युवकों द्वारा चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। व्यापारी ने दोनों आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपित ग्राम मेवासा निवासी पुरणसिंह पुत्र नेपालसिंह राजपुत और राहुल पुत्र मांगु बागरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

    क्या है पूरा मामला

    पुलिस के अनुसार नामली निवासी व्यापारी दिलीप पुत्र मोहनलाल राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि वह कृषि उपज मण्डी नामली में व्यापार करता है। गुरुवार रात करीब 08 बजे उसने जितेन्द्र चौधरी के लोडिंग वाहन में 213 नग लहसुन के कट्टे, कुल वजन लगभग 97 क्विंटल, भरकर जावरा उतारने के लिए रवाना किए था। व्यापारी अपने पुत्र शिवम के साथ पीछे-पीछे कार से जा रहा था।


    रात करीब 8:30 बजे जब वाहन नयापुरा फन्टे के पास पहुंचा, तब दिलीप ने देखा कि दो व्यक्ति चलते वाहन पर चढ़ गए और उसमें भरे लहसुन के कट्टे नीचे फेंकने लगे। व्यापारी ने तत्काल चालक जितेन्द्र को फोन कर गाड़ी रुकवाई। वाहन रुकते ही दोनों व्यक्ति नीचे कूद गए, जिन्हें दिनेश व उसके पुत्र शिवम और चालक जितेन्द्र ने पकड़ लिया।

    पुलिस को सौंपा

    पूछताछ में एक ने अपना नाम पूरणसिंह व दूसरे ने राहुल बागरी बताया। नीचे कूदने से दोनों के हाथ-पैर में चोटें आई हैं। व्यापारी ने राहगीरों की मदद से दोनों को अपनी कार में बैठाया तथा चोरी किए गए लहसुन के चार फटे हुए कट्टे उठाकर दोनों आरोपितों सहित थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।

