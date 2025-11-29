रतलाम में संपत्ति को लेकर हुए विवाद में मामा ने भांजे के सिर पर मारा पत्थर, मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रिंगनोद थाना क्षेत्र के गांव धतरावदा में मामा और भांजे के बीच संपत्ति को लेकर हुए विवाद में भांजे की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक 30 वर्षीय अमृतराम पुत्र कालुराम पाटीदार है। विवाद में मामा समरथलाल पुत्र बालाराम पाटीदार भी गंभीर घायल हुआ है, जिसे रतलाम मेडिकल कालेज रेफर किया गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शनिवार शाम करीब 07 बजे समरथलाल अपने खेत से घर की ओर आ रहा था इसी दौरान मृतक अमृतराम ने पीछे से उस पर पत्थर मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई और विवाद बढ़ गया। समरथ ने पत्थर से अमृतराम के सिर में मारा, जिससे वह लहुलूहान हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।