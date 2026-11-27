नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भरण-पोषण के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को निष्क्रिय जीवन नहीं जीना चाहिए। वह पति से मिलने वाले गुजारा भत्ते की सहायता के साथ आजीविका के लिए खुद भी कुछ कमा सकती है।

जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने इंदौर फैमिली कोर्ट द्वारा तय 25 हजार रुपये महीने का भत्ता बरकरार रखते हुए पति-पत्नी दोनों की याचिकाएं खारिज कर दीं। 1998 में हुआ था विवाह, 2022 में विवाद के बाद छोड़ा घर दंपती का विवाह 21 नवंबर 1998 को रतलाम में सिख रीति-रिवाज से हुआ था। उनकी एक बेटी और एक बेटा है, दोनों बालिग हैं। पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि 2021 में उसे घर से निकाल दिया गया।