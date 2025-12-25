देवदूत बनकर आए RPF जवान... चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, जवानों ने 7 सेकंड में बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। रेलवे स्टेशन पर बुधवार दोपहर महिला यात्री की जान महज कुछ सेकंड में बच गई। प्लेटफार्म नंबर चार पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंस गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। इस दौरान मौजूद आरपीएफ जवानों ने महिला को मात्र सात सेकंड में सुरक्षित निकाल लिया। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटने लगी महिला जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार दोपहर करीब 3:15 बजे की है। नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन (04002) प्लेटफार्म पर कुछ देर के लिए रुकी थी। महिला यात्री एस-3 कोच में सफर कर रही थी। वह कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरी थी, इसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन छूटती देख महिला दौड़कर चढ़ने लगी। आगे चल रहे दो यात्री तो कोच में चढ़ गए, लेकिन महिला का पैर पायदान से फिसल गया और वह पायदान व प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटने लगी।