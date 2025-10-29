Rewa Airport से 72 सीटर विमान ने भरी पहली सफल उड़ान, शहर के ही पायलट राघव लाए थे टेस्ट फ्लाइट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा और समूचे विंध्य क्षेत्र के लोगों का लंबे समय से देखा गया सपना आख़िरकार पूरा हो गया है। रीवा एयरपोर्ट पर एलायंस एयर के 72-सीटर एटीआर 72 विमान ने आज अपनी पहली सफल ट्रायल उड़ान भरी। विमान की सफल लैंडिंग और टेक-ऑफ ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि रीवा एयरपोर्ट अब नियमित हवाई सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह रीवा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला एक ऐतिहासिक पल है, जिसने क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल पैदा कर दिया है।

ऐतिहासिक उड़ान और स्थानीय पायलट का गौरव जबलपुर से रीवा आया एटीआर 72 विमान, रीवा एयरपोर्ट के रनवे पर सुगमता से उतरने के बाद, दोबारा सफलतापूर्वक उड़ान भरकर वापस रवाना हो गया। इस ट्रायल फ्लाइट का मुख्य उद्देश्य रनवे की उपयुक्तता और एयरपोर्ट पर मौजूद सभी तकनीकी उपकरणों (इक्विपमेंट्स) जैसे नेविगेशन सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था की जाँच करना था। विमान के पायलट ने 'स्मूथ लैंडिंग' की पुष्टि की और बताया कि रनवे विमान के संचालन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इस ऐतिहासिक उड़ान को और भी खास बना दिया रीवा के ही मूल निवासी पायलट राघव मिश्रा ने।

रीवा के इस 'लाल' ने न केवल इस विमान को रीवा की धरती पर उतारा, बल्कि इसकी पहली सफल उड़ान भी भरी। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों और राघव मिश्रा के परिजनों के लिए यह दोहरी खुशी का पल था। इस उपलब्धि पर पायलट राघव मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। पायलट राघव मिश्रा ने इस अवसर पर अपने जज़्बातों को व्यक्त करते हुए कहा, 'यह मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है। मैं खुद रीवा से हूं, और आज मुझे इस फ़्लाइट को ऑपरेट करने का मौका मिला, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पहले सोचा करता था कि यार, रीवा में भी प्लेन उतरना चाहिए और हमें कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, और आज मुझे ही इसे ऑपरेट करने का मौक़ा मिला। उन्होंने कहा कि वह इस उपलब्धि को शब्दों में बयां नहीं कर सकते और महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस एयरपोर्ट को पुनर्जीवित किया।

उप-मुख्यमंत्री के अथक प्रयास लाए रंग इस बड़ी सौगात और ऐतिहासिक उपलब्धि का पूरा श्रेय उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के अथक प्रयासों को दिया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और कहा कि उनके दृढ़ संकल्प और लगातार फॉलोअप के कारण ही आज रीवा को यह बड़ी सौगात मिल सकी है। एक अधिकारी ने इस दौरान मीडिया को बताया कि हम उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके प्रयासों से और हम सबकी मेहनत से यह संभव हुआ है। अब रीवा के लिए और अवसर खुलेंगे, और जगहों के लिए कनेक्टिविटी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एलायंस एयर की एक शुरुआत मात्र है, और भविष्य में यहां से और नई फ़्लाइट्स शुरू होंगी तथा नए शहर जुड़ेंगे। नियमित सेवा जल्द होगी शुरू, लोगों में उत्साह का माहौल ट्रायल फ्लाइट की सफलता ने नियमित हवाई सेवा शुरू होने की राह आसान कर दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रतिनिधियों ने बताया कि अब इस ट्रायल की विस्तृत रिपोर्ट एयरलाइन कंपनी को सौंपी जाएगी। उनके अनुसार, सब कुछ तय योजना के अनुसार चला तो रीवा से नियमित विमान सेवा अगले महीने नवंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू हो जाने की पूरी संभावना है। यह एटीआर 72 विमान 72 सीटों वाला है और माना जा रहा है कि यह सेवा विंध्य क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगी। लंबे समय से कनेक्टिविटी की कमी झेल रहे रीवा के लोगों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल, किराए को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन कंपनी ही जल्द ही रूट और किराए का निर्धारण करेगी।