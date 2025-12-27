मेरी खबरें
    रीवा में गुढ़ कस्बे में पटाखा व्यापारी के घर भीषण आग, फायरमैन समेत चार लोग झुलसे, बम निरोधक दस्ता मौके पर

    By Shyam MishraEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 08:52:43 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 09:00:22 PM (IST)
    घटना स्‍थल पर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे।

    1. बताया जा रहा है बादल रजा के पास पटाखों का वैध लाइसेंस है।
    2. और उसने अपने घर में पुराने पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था।
    3. शनिवार को अचानक इन पटाखों में आग लग गई जो बढ़ गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिले के गुढ़ कस्बे से एक लाइसेंसी पटाखा व्यापारी के घर में रखे पटाखों के स्टॉक में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में पटाखा व्यापारी, उसके दो पड़ोसी और आग बुझाने पहुंचे नगर परिषद के एक फायरमैन सहित कुल चार लोग बुरी तरह झुलस गए हैं।जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुढ़ कस्बे के निवासी और पटाखा व्यापारी बादल आतिशबाज बादल रजा 40 वर्ष के घर पर हुआ।

    बताया जा रहा है कि बादल रजा के पास पटाखों का वैध लाइसेंस है और उसने अपने घर में पुराने पटाखों का स्टॉक रखा हुआ था। शनिवार को अचानक इन पटाखों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुँचीं।


    गुढ़ थाना प्रभारी शैल यादव ने बताया कि जब घर में आग लगी, तो उसे बुझाने के प्रयास में खुद पटाखा व्यापारी बादल रजा और उसके दो पड़ोसी झुलस गए। इसी दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे नगर परिषद के कर्मचारी और फायरमैन सुदीप शुक्ला भी आग की लपटों की चपेट में आकर घायल हो गए।

    दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुँचा।

    बीडीएस की टीम ने पूरे घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां अब कोई और विस्फोटक सामग्री सक्रिय नहीं है।

    वर्तमान स्थिति सभी घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि रिहायशी इलाके में पटाखों का इतना बड़ा स्टॉक रखने के लिए क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

