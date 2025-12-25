नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में आज कृषक सम्‍मेलन को संबोधित करने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे। भाषण की शुरुआत में उन्‍होंने कहा कि विंध्य के लोगो को राम राम। इसके बाद वे बोले आज हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेई की जयंती है मैं उन्हें नमन करता हूं मुझे पता चला कि जब वह प्रधानमंत्री थे तब रीवा के रहने बजे वाले विजय बहादुर सिंह उनके वहां के चालक हुआ करते थे और वह कौन से बघेली में बात करतेथे। अटल जी का रीवा से विशेष लगाव रहा है।