    इंसानियत शर्मसार! 82 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, गला दबाकर किया बेहोश

    MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 साल की आदिवासी बुजुर्ग महि ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 09:19:11 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 09:19:11 PM (IST)
    82 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. रीवा में 82 साल की वृद्धा से दुष्कर्म का मामला सामने आया
    2. महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया
    3. स्थानीय पुलिस ने बुजुर्ग महिला की फरियाद नहीं सुनी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 साल की आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। घटना गत 10 दिसंबर की बताई गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने बुजुर्ग की फरियाद नहीं सुनी। थक-हारकर पीड़िता रविवार को महिला थाने पहुंची, तब जाकर मामला दर्ज हुआ।

    घर पर अकेली रहती थी महिला

    आरोपी का नाम सुग्गा साकेत बताया गया है। बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती है, जबकि उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। पीड़िता ने बताया कि रात के अंधेरे में पड़ोसी सुग्गा साकेत घर में घुस आया। उसने पहले बुजुर्ग का गला दबाया। गला दबाने से जब महिला बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बुजुर्ग ने परिजनों को आपबीती बताई।


    परिजन उसे लेकर सिरमौर थाने पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस ने न तो FIR दर्ज की और न ही मेडिकल कराया। बुजुर्ग महिला न्याय के लिए भटकती रही। शनिवार-रविवार को जब वह परिजनों के साथ रीवा महिला थाने पहुंची, तब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि घटना 10 दिसंबर की है।

    पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज

    पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका मेडिकल कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।वर्जनमहिला की शिकायत के आधार पर उसका मेडिकल कराया गया था जिसके बाद अपराध पंजीकृत कर आरोपित की तलाश की जा रही है। कल्याणी पाल महिला थाना प्रभारी रीवा।

