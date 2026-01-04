इंसानियत शर्मसार! 82 साल की बुजुर्ग आदिवासी महिला से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, गला दबाकर किया बेहोश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 साल की आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। घटना गत 10 दिसंबर की बताई गई है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने बुजुर्ग की फरियाद नहीं सुनी। थक-हारकर पीड़िता रविवार को महिला थाने पहुंची, तब जाकर मामला दर्ज हुआ।

घर पर अकेली रहती थी महिला आरोपी का नाम सुग्गा साकेत बताया गया है। बुजुर्ग महिला घर पर अकेली रहती है, जबकि उसके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। पीड़िता ने बताया कि रात के अंधेरे में पड़ोसी सुग्गा साकेत घर में घुस आया। उसने पहले बुजुर्ग का गला दबाया। गला दबाने से जब महिला बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बुजुर्ग ने परिजनों को आपबीती बताई।