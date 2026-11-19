नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रायपुर कर्चुलियान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगाइच और टोलकर्मियों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अभद्रता के आरोप सामने आ रहे हैं वीडियो में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और अभद्रता के आरोप सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिन पुराना है, लेकिन अब सामने आने के बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है।

टोल देने के बाद भी क्यों हुआ विवाद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अध्यक्ष संजय नगाइच अपने वाहन से टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। इसी दौरान टोल को लेकर किसी बात पर टोलकर्मियों से कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बहस में बदल गया। लोगों ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में अध्यक्ष और टोलकर्मी एक-दूसरे पर अभद्रता का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। सच क्या है, यह जांच के बाद ही साफ होगा टोलकर्मियों का आरोप है कि अध्यक्ष ने टोल देने के बाद भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकाया। वहीं अध्यक्ष पक्ष का कहना है कि टोलकर्मियों ने पहले उनके ड्राइवर से अभद्रता की, जिसके बाद उन्हें बीच-बचाव के लिए उतरना पड़ा। दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हैं, जिससे सच क्या है, यह जांच के बाद ही साफ होगा।

पन्ना कोतवाली में आवेदन, जांच शुरू इस मामले को लेकर पन्ना कोतवाली में आवेदन दिया गया है। आवेदन में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा ने कहा कि पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली है और वायरल वीडियो भी संज्ञान में आया है। रायपुर कर्चुलियान टोल प्लाजा पर हुए विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की बारीकी से जांच एएसपी ने बतया कि पन्ना कोतवाली में इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। हम टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की बारीकी से जांच कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।