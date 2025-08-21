मऊगंज में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि,मऊगंज। मऊगंज जिले के बहरी गांव में पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया, जहाँ दो गुटों के बीच हुई भीषण झड़प में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए मऊगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई, जिसके चलते दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठी-डंडों, तलवारों और यहां तक कि पिस्तौल से भी हमला करने पर उतारू हो गए।

पुलिस के मुताबिक, लगभग एक हफ़्ते पहले भी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने मिलकर शांत करा दिया था। हालाँकि, यह रंजिश मन में सुलगती रही और मंगलवार की रात फिर से दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। एक व्यक्ति ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत गाली-गलौज से हुई।

जब उन्होंने झगड़ा न करने की बात कही, तो एक लड़के ने गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे अपने घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि बाहर लाठी-डंडे चल रहे थे और गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थीं।पीड़ित सोनू पांडे ने बताया कि वह सड़क के पार खड़ा था और वहाँ काफी भीड़ थी। उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय विनय यादव दुकान पर कुछ सामान लेने गया था, जहाँ कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर उसे तलवार से पीटा गया। जब सोनू और अन्य लोग विनय को बचाने के लिए आगे आए, तो उन पर भी तलवार और पिस्तौल से हमला किया गया।