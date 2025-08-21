मेरी खबरें
    मऊगंज में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष, तीन घायल

    यह घटना मऊगंज में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुरानी रंजिश के चलते इस तरह का खूनी संघर्ष होना, और उसमें हथियारों का इस्तेमाल किया जाना, यह दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। पुलिस को इस मामले में न केवल दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ भविष्य में न हों।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 06:16:49 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 06:28:35 PM (IST)
    मऊगंज में हुई खूनी झड़प।

    HighLights

    1. एक हफ़्ते पहले दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था।
    2. कुछ लोगों ने मिलकर शांत करा दिया था। फिर भी रंजिश रही।
    3. मंगलवार की रात को फिर से दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,मऊगंज। मऊगंज जिले के बहरी गांव में पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया, जहाँ दो गुटों के बीच हुई भीषण झड़प में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए मऊगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई, जिसके चलते दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठी-डंडों, तलवारों और यहां तक कि पिस्तौल से भी हमला करने पर उतारू हो गए।

    पुलिस के मुताबिक, लगभग एक हफ़्ते पहले भी दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसे कुछ लोगों ने मिलकर शांत करा दिया था। हालाँकि, यह रंजिश मन में सुलगती रही और मंगलवार की रात फिर से दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। एक व्यक्ति ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत गाली-गलौज से हुई।

    जब उन्होंने झगड़ा न करने की बात कही, तो एक लड़के ने गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे अपने घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि बाहर लाठी-डंडे चल रहे थे और गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थीं।पीड़ित सोनू पांडे ने बताया कि वह सड़क के पार खड़ा था और वहाँ काफी भीड़ थी।

    उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय विनय यादव दुकान पर कुछ सामान लेने गया था, जहाँ कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर उसे तलवार से पीटा गया। जब सोनू और अन्य लोग विनय को बचाने के लिए आगे आए, तो उन पर भी तलवार और पिस्तौल से हमला किया गया।

    इस दौरान हमलावरों ने लोगों को धमकाया और जमकर उत्पात मचाया। इस हमले में विनय यादव, सोनू पांडे और मोहम्मद खैराती नामक तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हमलावरों के पास पिस्तौल कहाँ से आई और इस पूरी घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

