रीवा में पार्षद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार, तीन और आपराधिक मामले दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। प्रदेश के उमरिया जिले के एक वर्तमान पार्षद को रीवा में एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पार्षद के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान राहुल द्विवेदी उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है, जो उमरिया जिले का निवासी है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ पहले से ही तीन अन्य मामले दर्ज हैं।यह घटना उस समय सामने आई जब रीवा के पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक और कोतवाली पुलिस की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर रीवा के इको पार्क में छापा मारा।

पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने राहुल द्विवेदी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने तुरंत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल द्विवेदी न केवल उमरिया जिले का एक मौजूदा पार्षद है, बल्कि उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके खिलाफ पहले से ही तीन अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसकी संलिप्तता को और भी गंभीर बनाते हैं।