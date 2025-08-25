मेरी खबरें
    रीवा में पार्षद अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार, तीन और आपराधिक मामले दर्ज

    By Shyam Mishra
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 06:33:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 06:35:46 PM (IST)
    पिस्‍तौल के साथ पकड़ाया पार्षद।

    1. छापेमारी के दौरान, पुलिस ने राहुल द्विवेदी को पकड़ लिया।
    2. तलाशी लेने पर उसके पास से पिस्टल मिली, जो जब्‍त हुई।
    3. पुलिस ने तुरंत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। प्रदेश के उमरिया जिले के एक वर्तमान पार्षद को रीवा में एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पार्षद के कब्जे से एक पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी की पहचान राहुल द्विवेदी उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है, जो उमरिया जिले का निवासी है।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ पहले से ही तीन अन्य मामले दर्ज हैं।यह घटना उस समय सामने आई जब रीवा के पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक और कोतवाली पुलिस की टीम ने एक मुखबिर की सूचना पर रीवा के इको पार्क में छापा मारा।

    पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। छापेमारी के दौरान, पुलिस ने राहुल द्विवेदी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने तुरंत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल द्विवेदी न केवल उमरिया जिले का एक मौजूदा पार्षद है, बल्कि उसका एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उसके खिलाफ पहले से ही तीन अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो उसकी संलिप्तता को और भी गंभीर बनाते हैं।

    इस गिरफ्तारी ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का इस तरह से अवैध गतिविधि में शामिल होना गंभीर चिंता का विषय है। यह घटना यह दर्शाती है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कितनी सक्रिय है।

    एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, राहुल द्विवेदी ने कानून का उल्लंघन किया, जिससे उसकी साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि वह अवैध हथियार कहां से लाया था और उसका उद्देश्य क्या था। इस गिरफ्तारी से यह संदेश गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।

    यह मामला अब आगे की जांच के लिए न्यायालय में भेजा जाएगा, जहां दोषी पाए जाने पर उसे कड़ी सजा मिल सकती है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पुलिस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

