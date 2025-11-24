रीवा में गाड़ी टकराने पर हुआ विवाद, बदमाशों ने ऑटो में बैठे परिवार की बेटियों को बाल पकड़कर पीटा

मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के रीवा में शादी में आए परिवार के साथ 8-10 युवकों ने मारपीट की। परिवार की बेटियों के बाल पकड़कर उन्हें पीटा गया। विवाद सामान से लोड ऑटो और कार के बीच मामूली टक्कर को लेकर शुरू हुआ था। कार सवार युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया और परिवार को पीटने लगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर रही है।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:09:21 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:11:23 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा शहर के स्टेच्यू चौराहे पर रविवार की देर रात शादी में आए एक परिवार के साथ 8-10 युवकों ने जमकर मारपीट की। विवाद ऑटो के कार से हल्का टच होने पर शुरू हुआ था। बदमाशों ने परिवार की बेटियों को बाल पकड़कर मारपीट की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    नरसिंहपुर निवासी प्रदीप शर्मा अपने दो बेटियों और परिवार के साथ अपने साले की शादी में शामिल होने गड़रिया मोड़ के पास आए हुए थे। रविवार की रात वह बाजार में सामान लेने निकले थे। इसी दौरान उनका सामान लोड ऑटो एक फोर व्हीलर से हल्का-सा टच हो गया। मामूली टकराव पर कार सवार युवकों ने विवाद बढ़ा लिया और फोन कर अपने और साथियों को बुला लिया।


    पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी

    कुछ ही देर में 8-10 युवक स्टेच्यू चौराहे पर पहुंचकर प्रदीप शर्मा और उनके पूरे परिवार पर टूट पड़े। प्रदीप शर्मा ने बताया कि हमले के दौरान उनकी दोनों बेटियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की है। परिवार के अन्य सदस्यों से भी हाथापाई हुई। पूरा मामला शहर के मुख्य स्टेच्यू चौराहे पर हुई। जहां सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

    पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड होने की संभावना है, जिसे पुलिस अब जांच में इस्तेमाल कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी पुष्पेन्द्र मिश्रा ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है।

