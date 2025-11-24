रीवा में गाड़ी टकराने पर हुआ विवाद, बदमाशों ने ऑटो में बैठे परिवार की बेटियों को बाल पकड़कर पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा शहर के स्टेच्यू चौराहे पर रविवार की देर रात शादी में आए एक परिवार के साथ 8-10 युवकों ने जमकर मारपीट की। विवाद ऑटो के कार से हल्का टच होने पर शुरू हुआ था। बदमाशों ने परिवार की बेटियों को बाल पकड़कर मारपीट की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

नरसिंहपुर निवासी प्रदीप शर्मा अपने दो बेटियों और परिवार के साथ अपने साले की शादी में शामिल होने गड़रिया मोड़ के पास आए हुए थे। रविवार की रात वह बाजार में सामान लेने निकले थे। इसी दौरान उनका सामान लोड ऑटो एक फोर व्हीलर से हल्का-सा टच हो गया। मामूली टकराव पर कार सवार युवकों ने विवाद बढ़ा लिया और फोन कर अपने और साथियों को बुला लिया।