मैहर जिले में पुलिस आरक्षक की आत्महत्या के मामले में महिला अतिथि शिक्षक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

धर्मेंद्र वर्मा, मैहर। जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित सरकारी क्वार्टर में 15 अगस्त 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले आरक्षक संजय यादव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान क्रांति बेलदार उर्फ कुंती गोले के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिरसिंहपुर क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। वह सांदीपनि विद्यालय मझगवा में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ थी।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक आरक्षक संजय यादव और आरोपी महिला के बीच लंबे समय से संपर्क था। आरोप है कि महिला लगातार आरक्षक पर पैसों की मांग को लेकर दबाव बना रही थी। बताया जा रहा है कि पैसे न देने की स्थिति में महिला आरक्षक को पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की धमकी देती थी। इस मानसिक दबाव और प्रताड़ना से आरक्षक काफी तनाव में था।

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के अनुसार, शिकायत की धमकी से आहत होकर आरक्षक संजय यादव ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स, संदेशों और परिजनों के बयान के आधार पर महिला की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने कई अहम जानकारियां दीं।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जानकारी के मुताबिक संजय यादव अमरपाटन थाना में पदस्थ था और अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार के लिए जाना जाता था। उसकी मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। परिजनों ने भी आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने महिला अतिथि शिक्षक के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो आगे और कार्रवाई की जाएगी।