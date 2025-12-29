खेलते-खेलते पानी के टैंक में गिरी चार वर्षीय बच्ची, MP के रीवा में लापरवाही ने ली मासूम की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा: रीवा जिले में कुछ ही मिनटों की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन लीं। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनौजी में चार वर्षीय मासूम बच्ची की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। अस्पताल चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत बच्ची की पहचान श्रेया सागर, उम्र 4 वर्ष के रूप में हुई है।

मृतिका के पिता राज बहोर साकेत ने बताया कि यह हादसा गत दिवस दोपहर लगभग 2:30 बजे हुआ। उस समय वे काम पर गए हुए थे और घर में उनकी मां तथा बच्ची मौजूद थीं। दोपहर में दादी आंगन में बने पानी के टैंक से कपड़े धोने के लिए पानी निकाल रही थीं। इस दौरान उन्होंने टैंक का ढक्कन खोल दिया था।

इसी समय श्रेया पास में खेलते हुए दादी से खाना मांग रही थी। दादी ने पानी निकालने के बाद खाना देने की बात कही और किसी अन्य काम में व्यस्त होकर दूसरी ओर चली गईं। इसी बीच टैंक का ढक्कन खुला रह गया और पास में खेल रही श्रेया संतुलन बिगड़ने से टैंक में गिर गई।

कुछ देर बाद बच्ची के नजर न आने और गिरने की आवाज सुनकर दादी का ध्यान गया। शोर मचाने के बावजूद तत्काल मदद नहीं मिल सकी, जिससे बच्ची को बाहर निकालने में देरी हो गई। परिजन बच्ची को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखकर इलाज शुरू किया। हालांकि फेफड़ों में पानी भर जाने और समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई।