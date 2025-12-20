नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र के बदराव इलाके में एक नाती ने अपने ही दादा की डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात का मुख्य कारण ससुर और बहू का साथ बैठकर शराब पीना बताया जा रहा है। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार, मृतक श्रीनिवास साकेत उम्र 68 वर्ष ने सुबह बैंक से पैसे निकाले थे। इसके बाद वह अपनी बहू के साथ बैठकर शराब पी रहे थे।

मृतक के दूसरे नाती आशीष चौधरी ने बताया कि बहू ने काफी अधिक शराब पी ली थी और वह चलने की स्थिति में नहीं थी, जिसके बाद वे घर के अंदर ही शराब पीने लगे। इसी दौरान आरोपी नाती, करण साकेत मौके पर पहुँचा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा खुला और उसने अपनी मां को दादा के साथ इस हालत में देखा, तो वह आगबबूला हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी मां और दादा दोनों पर हमला कर दिया।

उसने पास ही पड़े डंडे से अपने बुजुर्ग दादा पर तब तक वार किए, जब तक उनकी सांसें नहीं थम गईं। परिजनों के अनुसार, आरोपी करण अपनी मां से विवाद कर रहा था, जब दादा श्रीनिवास ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। शोर-शराबा सुनकर जब अन्य परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने बुजुर्ग को लहूलुहान अवस्था में पाया। आशीष चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने घायल दादा को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन्हें डराया-धमकाया और किसी को पास नहीं आने दिया। कुछ देर बाद आरोपी खुद साइकिल उठाकर मौके से फरार हो गया।