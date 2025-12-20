मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रीवा-प्रयागराज हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, गैस कटर से केबिन काटकर निकाला गया ड्राइवर, 5 घंटे तक फंसी रही जान

    रीवा-प्रयागराज नेशनल हाईवे-30 पर गढ़ बाईपास के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक में पीछे से आ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 11:20:32 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 11:20:32 AM (IST)
    रीवा-प्रयागराज हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, गैस कटर से केबिन काटकर निकाला गया ड्राइवर, 5 घंटे तक फंसी रही जान
    रीवा-प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा(फोटो- वीडियो स्क्रीनशॉट)

    HighLights

    1. हाईवे-30 पर गढ़ बाईपास के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ
    2. एक खराब ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी
    3. ट्रेलर का चालक केबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा-प्रयागराज नेशनल हाईवे-30 पर गढ़ बाईपास के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण सड़क किनारे खड़े एक खराब ट्रक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का चालक, जिसकी पहचान दिनेश रावत (39 वर्ष) के रूप में हुई है, ट्रक के केबिन और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया।

    कोहरे के कारण हादसा

    जानकारी के अनुसार एक ट्रक बीती शाम करीब 6 बजे खराब हो गया था, जिसे चालक ने सड़क के किनारे ही खड़ा कर दिया था। रात करीब 2 बजे जब ट्रेलर वहां से गुजरा, तो घने कोहरे के कारण चालक को सामने खड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उससे जा टकराया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे पर खराब वाहनों को समय पर न हटाए जाने के कारण यहां आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं।


    सूचना के बाद पहुंची पुलिस

    हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ थाना प्रभारी अनीश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एमपीआरडीसी की टीम और गैस कटर की मदद से चालक को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, सुबह करीब 7 बजे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका और उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया।

    लोगों ने उठाए सवाल

    घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने हाईवे अथॉरिटी और पेट्रोलिंग टीम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खराब ट्रक शाम 6 बजे से सड़क पर खड़ा था, लेकिन पेट्रोलिंग टीम ने उसे वहां से हटाने या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की जहमत नहीं उठाई। यदि समय रहते ट्रक हटा लिया जाता, तो शायद यह हादसा नहीं होता।

    फिलहाल, घायल चालक का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यातायात को सुचारू रखने के लिए वाहनों को सर्विस रोड से निकाला गया।

    इसे भी पढ़ें- Indore Weather Report: दिसंबर 2025 में अब तक की सबसे सर्द रात, 4.1 डिग्री तक गिरा पारा; देश के 10 सबसे ठंडे शहरों में इंदौर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.