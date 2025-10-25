MP में फिर मासूम की मौत का कारण बनी 'दवा', देखते-देखते मां की गोद से छिन गया 5 महीने का लाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब मऊगंज से आई एक और दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे जिले को हिला दिया है। मऊगंज जिले के खटखरी में एक मां की गोद से उसका 5 महीने का लाल छिन गया और वजह है मेडिकल स्टोर की लापरवाही और मौत देने वाली दवा। आरोप है कि मेडिकल में दी गई दवा ने एक मासूम की सांसें छीन ली और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में इतने छेद क्यों हैं?

दरअसल मामला मऊगंज जिले के हनुमना जनपद के ग्राम देवरा वार्ड नंबर 05 का है। जहां श्वेता यादव अपने पांच महीने के बेटे दुर्गेश यादव की तबीयत बिगड़ने पर खटखरी स्थित मिश्रीलाल गुप्ता के मेडिकल स्टोर पर दवा कराने पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक जब मां बच्चे को लेकर मेडिकल स्टोर पहुंची, तब वह बिल्कुल सामान्य था, और हंस खेल भी रहा था। लेकिन दवा पिलाने के महज़ आधे घंटे बाद ही मासूम की सांसें थम गईं। मां ने सिसकियों के बीच बताया कि मेरा बच्चा तो हंस रहा था... दवा देने के बाद ही मर गया।