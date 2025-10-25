मेरी खबरें
    By Shyam Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 08:03:03 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 08:03:03 PM (IST)
    MP में फिर मासूम की मौत का कारण बनी 'दवा', देखते-देखते मां की गोद से छिन गया 5 महीने का लाल
    दवा पीते ही पांच महीने के मासूम की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब मऊगंज से आई एक और दिल दहला देने वाली खबर ने पूरे जिले को हिला दिया है। मऊगंज जिले के खटखरी में एक मां की गोद से उसका 5 महीने का लाल छिन गया और वजह है मेडिकल स्टोर की लापरवाही और मौत देने वाली दवा। आरोप है कि मेडिकल में दी गई दवा ने एक मासूम की सांसें छीन ली और अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में इतने छेद क्यों हैं?

    दरअसल मामला मऊगंज जिले के हनुमना जनपद के ग्राम देवरा वार्ड नंबर 05 का है। जहां श्वेता यादव अपने पांच महीने के बेटे दुर्गेश यादव की तबीयत बिगड़ने पर खटखरी स्थित मिश्रीलाल गुप्ता के मेडिकल स्टोर पर दवा कराने पहुंची थी। परिजनों के मुताबिक जब मां बच्चे को लेकर मेडिकल स्टोर पहुंची, तब वह बिल्कुल सामान्य था, और हंस खेल भी रहा था। लेकिन दवा पिलाने के महज़ आधे घंटे बाद ही मासूम की सांसें थम गईं। मां ने सिसकियों के बीच बताया कि मेरा बच्चा तो हंस रहा था... दवा देने के बाद ही मर गया।


    मासूम की मौत के बाद गांव में मातम छाया

    वही बाबा ने भी सवाल उठाया कि हम गरीब हैं, हमारी सुनवाई कौन सुनेगा? बता दें कि मासूम की मौत के बाद गांव में मातम छाया है, और गुस्सा भी है क्योंकि मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई। न वहां कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है, न कोई जांच सुविधा और बच्चे का इलाज बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के किया गया। हालांकि बच्चे को कौन सी दवा दी गई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मेडिकल स्टोर में बिना किसी परीक्षण और चिकित्सकीय सलाह के ही दवा दी गई थी, जो बच्चे की मौत का कारण बनी है।

    बिना कार्रवाई के पुलिस लौटी

    हालांकि मामले की शिकायत डायल 112 पर की गई, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस मौके पर तो पहुंची लेकिन बिना कार्रवाई लौट गई। वही चौकी प्रभारी का कहना था मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल छिंदवाड़ा के बाद अब मऊगंज की यह घटना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक और करारा तमाचा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मां की गोद यूं ही उजड़ती रहेगी, और जिम्मेदार अनजान बने रहेंगे।

