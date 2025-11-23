मानव तस्करी का भंडाफोड़... कोचिंग के बहाने MP की छात्रा को बिहार के रेडलाइट एरिया में पहुंचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक छात्रा को कोचिंग के बहाने पटना बुलाकर मानव तस्करों ने देह व्यापार में धकेल दिया। एक महीने तक उत्पीड़न झेलने के बाद पीड़िता गुरुवार रात किशनगंज के रेडलाइट एरिया से भागकर बहादुरगंज थाने पहुंची। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने तीन अन्य लड़कियों को भी मुक्त कराया है।

देह व्यापार के लिए करते थे मजबूर दरअसल, एक माह पहले कोचिंग के लिए सिंगरौली से पटना पहुंची युवती की पहचान दो युवतियों से हुई, जिन्होंने बेहतर नौकरी और रहने की सुविधा का लालच देकर उसे किशनगंज के प्रेमनगर स्थित रेडलाइट इलाके में पहुंचा दिया। पीड़िता के अनुसार, उसे देह व्यापार के लिए लगातार मजबूर किया जाता रहा। गुरुवार देर रात मौका मिलने पर वह भागकर एनएच-327 पहुंची और स्थानीय लोगों से मदद मांगी।