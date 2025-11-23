मानव तस्करी का भंडाफोड़... कोचिंग के बहाने MP की छात्रा को बिहार के रेडलाइट एरिया में पहुंचाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की एक छात्रा को कोचिंग के बहाने पटना बुलाकर मानव तस्करों ने देह व्यापार में धकेल दिया। एक महीने तक उत्पीड़न झेलने के बाद पीड़िता गुरुवार रात किशनगंज के रेडलाइट एरिया से भागकर बहादुरगंज थाने पहुंची। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने तीन अन्य लड़कियों को भी मुक्त कराया है।
दरअसल, एक माह पहले कोचिंग के लिए सिंगरौली से पटना पहुंची युवती की पहचान दो युवतियों से हुई, जिन्होंने बेहतर नौकरी और रहने की सुविधा का लालच देकर उसे किशनगंज के प्रेमनगर स्थित रेडलाइट इलाके में पहुंचा दिया। पीड़िता के अनुसार, उसे देह व्यापार के लिए लगातार मजबूर किया जाता रहा। गुरुवार देर रात मौका मिलने पर वह भागकर एनएच-327 पहुंची और स्थानीय लोगों से मदद मांगी।
बहादुरगंज पुलिस भी पहुंची और युवती को सुरक्षित थाने ले गई। कोतवाली थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि रेडलाइट क्षेत्र में छापेमारी कर तीन अन्य लड़कियों को रेस्क्यू किया है। मानव तस्करी सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की गई है।
