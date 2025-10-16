मेरी खबरें
    पत्नी को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता था पति, विरोध किया तो मार दिया चाकू

    रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, क्योंकि उसने अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। पति पर पत्नी को वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप है। घायल पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है!

    By Shyam Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:49:24 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:05:30 PM (IST)
    पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. संजय गांधी अस्पताल में महिला का चल रहा है इलाज।
    2. कई पुरुषों को घर पर लेकर आता था पति, फिर दबाव बनाता।
    3. आसपास के लोगों ने भी दोनों के बीच विवाद की बात बताई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन बस्ती में एक पति द्वारा अपनी पत्नी से अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने का पहले दबाव डाला गया। जब पत्नी ने ऐसा करने से मना किया तो युवक द्वारा पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। उक्त हमले में घायल पत्नी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है।

    सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला के पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी कोतवाली राजीव पाठक ने बताया कि महिला चाकू लगने से घायल हो गई है। उक्त सूचना पुलिस को 112 नंबर से प्राप्त हुई थी।


    सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जहां घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है। वही पति की तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि पति पत्नी पर गलत काम का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पति ने चाकू से हमला कर दिया।

    घर में अन्य पुरुषों को लेकर आता था

    वहीं घायल महिला ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि उसका पति घर में अन्य पुरुषों को लेकर आता था। जहां उसे पर गलत काम करने का दबाव डालता था। जब उसके द्वारा मना किया जाता तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। घटना के समय भी पति कुछ इसी तरह का काम कर रहा था इसके बाद पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    दोनों के बीच काफी समय से चल रहा था विवाद

    स्थानीय लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था। पति पत्नी पर गलत काम का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पति ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही मामले की पूरी जानकारी मिल पाएगी।

