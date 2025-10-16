पत्नी को दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता था पति, विरोध किया तो मार दिया चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिजन बस्ती में एक पति द्वारा अपनी पत्नी से अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने का पहले दबाव डाला गया। जब पत्नी ने ऐसा करने से मना किया तो युवक द्वारा पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। उक्त हमले में घायल पत्नी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है।

सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला के पति के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी कोतवाली राजीव पाठक ने बताया कि महिला चाकू लगने से घायल हो गई है। उक्त सूचना पुलिस को 112 नंबर से प्राप्त हुई थी।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जहां घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है। वही पति की तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि पति पत्नी पर गलत काम का दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पति ने चाकू से हमला कर दिया। घर में अन्य पुरुषों को लेकर आता था वहीं घायल महिला ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि उसका पति घर में अन्य पुरुषों को लेकर आता था। जहां उसे पर गलत काम करने का दबाव डालता था। जब उसके द्वारा मना किया जाता तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। घटना के समय भी पति कुछ इसी तरह का काम कर रहा था इसके बाद पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।