बार-बार ढूंढकर लाता, वो फिर भाग जाती, पत्नी की अजीबो-गरीब हरकत से परेशान पति ने निगला जहर, सुसाइड नोट कर देगा हैरान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में पत्नी से प्रताड़ित होकर एक पति द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पति ने मौत से पहले जहां दिए गए बयान में पत्नी को आत्मघाती कदम उठाने का जिम्मेदार ठहराया, तो वही मौत के बाद अब पति के परिजनों ने भी पत्नी सहित ससुरालजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वही मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में भी पत्नी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल मामला रीवा के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां बीते कई दिनों से जहर निगलने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत हो गई है।
जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के ही चोरहटा थाना क्षेत्र ग्राम बनकुईया डाढ़ी निवासी अरुण कुमार द्विवेदी को बीते 24 अक्टूबर की रात जहर निकालने के कारण गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी बीती देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। शख्स की मौत के बाद एक ओर जहां जीवित हालत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अस्पताल में इलाज के दौरान बयान देते हुए अपनी ही पत्नी को ही अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराया।
वहीं सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाने से पहले शख्स ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने न सिर्फ पत्नी की अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया बल्कि कई अन्य आरोप भी लगाए है। इधर मृतक के परिजनों ने भी पत्नी सहित ससुरालजनों पर तरह-तरह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अरुण बार-बार पत्नी के घर से भाग जाने से परेशान था।
बताया गया की पत्नी पूर्व में कई बार बिना किसी से कुछ बताए घर से भाग चुकी है, जिसकी शिकायत चोरहटा थाने में भी दर्ज कराई गई और बाद में पति ही पत्नी को प्रयागराज से ढूंढ कर वापस घर लाया था। फिलहाल पत्नी से तंग आकर पति ने सुसाइड जैसा आत्मघाती कदम उठाया है, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस अब परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा रही है और मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।