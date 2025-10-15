रीवा में मवेशियों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर पल्टा एक की मौत दूसरा गंभीर, सिरमौर क्षेत्र में हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि रीवा। जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टाटा में खेत से घर लौटने के दौरान सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है।

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया जबकि घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है।

घटना के संबंध में सिरमौर थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात्रि तकरीबन 8 बजे ग्राम टाटा निवासी रोहन कोल और कर्नल कोल खेत से ट्रैक्टर लेकर घर की ओर जा रहे थे

इसी दौरान सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे जा पल्टा इस दौरान रोहन की घटना स्थल पर मौत हो गई जबकि कर्नल कोल घायल है मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायल और मृतक को अस्पताल भिजवाया है।