MP में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी... परिजनों ने हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, 13 घंटे तक रखा बंधक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। फेसबुक में हुई दोस्ती के बाद 100 km दूर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। इसे तकरीबन 13 घंटे तक बंधक रखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। जहां पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा कर मामले को रफा दफा कर दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने पीटा मामला मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी अंचल पिपराही का है। मिली जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निवासी युवक की फेसबुक में पिपराही की युवती दोस्ती हो गई। 17 अगस्त को प्रेमिका से मिलने प्रेमी 100 किमी दूर पिपराही गांव पहुंच गया। इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। परिजनों ने युवक की पकड़कर हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद बारी बारी से उसकी बेदम पिटाई की गई।