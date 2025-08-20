MP में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी... परिजनों ने हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा, 13 घंटे तक रखा बंधक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। फेसबुक में हुई दोस्ती के बाद 100 km दूर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। इसे तकरीबन 13 घंटे तक बंधक रखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। जहां पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा कर मामले को रफा दफा कर दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।
मामला मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी अंचल पिपराही का है। मिली जानकारी के अनुसार रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निवासी युवक की फेसबुक में पिपराही की युवती दोस्ती हो गई। 17 अगस्त को प्रेमिका से मिलने प्रेमी 100 किमी दूर पिपराही गांव पहुंच गया। इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई। परिजनों ने युवक की पकड़कर हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद बारी बारी से उसकी बेदम पिटाई की गई।
किसी ने डंडे से पीटा तो किसी ने लात घूंसे मारे। हालत बिगड़ते देख ग्रामीण प्रेमी युवक को पुलिस चौकी लेकर पहुंचे जहां उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। लेकिन युवक के मोबाइल पर मौजूद युवती के मैसेज और फोन कॉल से आरोप निराधार हो गए। पुलिस चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौते जैसी स्थिति बनने से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अधीक्षक आर.एस प्रजापति ने बताया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना है। नाबालिग लड़की से मिलने के लिए बैकुंठपुर से एक युवक आया था। परिजनों ने उसे बंधक बनाया। मामले की जांच कराई जा रही है। युवक ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। हनुमना थाना प्रभारी को कार्यवाही के निर्देश दिए है।