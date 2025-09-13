मेरी खबरें
    MP में चार बच्चों की मां को चढ़ा इश्क का बुखार, परेशान पति ने खुद थाने जाकर कहा- प्रेमी से शादी करा दो

    MP News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चार बच्चों की मां अपने प्रेमी से खुलेआम मिलने-जुलने लगी, पति के विरोध पर वह पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। परेशान पति ने आखिरकार कोतवाली पहुंचकर पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की अर्जी दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 07:30:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 07:33:00 PM (IST)
    HighLights

    1. सिंगरौली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है
    2. चार बच्चों की मां की पति ने दी प्रेमी से शादी कराने की अर्जी
    3. पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही बालिग हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चार बच्चों की मां अपने प्रेमी से खुलेआम मिलने-जुलने लगी, पति के विरोध पर वह पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देती है। परेशान पति ने आखिरकार कोतवाली पहुंचकर पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की अर्जी दी है।

    पीड़ित पति ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उसकी पत्नी का उत्तर प्रदेश निवासी राजेश कुमार वर्मा से अवैध संबंध है। जब वह ड्यूटी पर जाता है तो राजेश घर पहुंच जाता है। कई बार समझाने के बाद भी पत्नी अपने रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विरोध करने पर दोनों मिलकर उसे और बच्चों को धमकाते हैं। पति ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2008 में सोनभद्र (उ.प्र.) में हुई थी। उसका एक बेटा और तीन बेटियां हैं। बड़े बेटे की उम्र 16 वर्ष, बेटी 14 साल और दो जुड़वां बेटियां 11 साल की हैं।

    पति ने बताई अवैध संबंधों की सच्चाई

    पति का कहना है कि करीब 10 साल पहले वह पत्नी को लेकर बैढ़न आया और निजी पावर प्लांट में काम करने लगा। करीब चार साल पहले पत्नी के संबंधों का पता चला। विरोध करने पर पत्नी उससे झगड़ने लगी और बच्चों तक को धमकाने लगी। पति ने बताया कि हाल ही में उसके बेटे ने फोन कर बताया कि राजेश मां के साथ घर में था और दोनों एक साथ सोए थे। आपत्ति जताने पर राजेश ने बेटे के साथ मारपीट भी की।

    पुलिस कर रही मामले की जांच

    इसके बाद पत्नी और राजेश घर छोड़कर चले गए। जब पति ने रास्ते में रोका तो पत्नी उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि पति ने आवेदन दिया है। पत्नी और उसका प्रेमी दोनों ही बालिग हैं। मामले की जांच की जा रही है और जो भी विधिसंगत कार्रवाई होगी, की जाएगी।

