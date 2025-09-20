Navratri Mela 2025: रेलवे का बड़ा फैसला, 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 28 ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 14 जोड़ी यानी 28 ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव मिलेगा।

इस दौरान सभी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पाँच मिनट का अतिरिक्त स्टॉप दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके और स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

रेल प्रशासन ने बताया कि इस अवधि में सभी 28 ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान समय तय रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा योजना समय सारिणी को ध्यान में रखकर ही बनाएं।

श्रद्धालुओं के लिए राहत

रेलवे का यह निर्णय नवरात्र मेले में आ रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत साबित होगा। इससे यात्रा सुगम होगी और स्टेशन पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचाव हो सकेगा।

ट्रेनों की समय-सारणी