Navratri Mela 2025: रेलवे का बड़ा फैसला, 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 28 ट्रेनें
Railway Update: मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 14 जोड़ी यानी 28 ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव मिलेगा।
Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 01:53:10 PM (IST)
Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 01:54:27 PM (IST)
मैहर स्टेशन पर 28 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव।
HighLights
- नवरात्र मेले में यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा।
- मैहर स्टेशन पर ट्रेनों का अस्थायी ठहराव।
- 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बड़ी राहत।
नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने घोषणा की है कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 14 जोड़ी यानी 28 ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव मिलेगा।
इस दौरान सभी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पाँच मिनट का अतिरिक्त स्टॉप दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल सके और स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
रेल प्रशासन ने बताया कि इस अवधि में सभी 28 ट्रेनों का आगमन और प्रस्थान समय तय रहेगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा योजना समय सारिणी को ध्यान में रखकर ही बनाएं।
श्रद्धालुओं के लिए राहत
रेलवे का यह निर्णय नवरात्र मेले में आ रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत साबित होगा। इससे यात्रा सुगम होगी और स्टेशन पर अनावश्यक भीड़भाड़ से बचाव हो सकेगा।
ट्रेनों की समय-सारणी
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस - गोरखपुर एक्सप्रेस (11055) सुबह 3:15 बजे मैहर पहुँचेगी और 3:20 बजे रवाना होगी।
- गोरखपुर - लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (11056) रात 8:25 बजे पहुँचेगी और 8:30 बजे प्रस्थान करेगी।
- इसी तरह चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस, वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, पटना-पूर्णा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख ट्रेनों को भी मैहर में पाँच मिनट का ठहराव मिलेगा।