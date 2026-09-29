सीधी की छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस पर फायरिंग, आरोपी को छुड़ाकर ले भागे बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि सीधी। रीवा-सीधी जिले की सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में मंगलवार एक दोपहर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चार वाहनों में सवार होकर आए बदमाशों ने ओडिशा पुलिस के दल पर गोलीबारी कर मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को छुड़ा लिया।

आरोपी को लेकर मैहर की ओर भाग गए आरोपी को लेकर मैहर की ओर भाग गए। घटना के बाद से ही पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी मौके पर डटे हुए हैं। आरोपी और बदमाशों की तलाश के लिए सीधी जिले में आठ दल तो वहीं रीवा जिले में भी आठ दल गठित किए गए हैं।

रीवा न्यायालय में पेशी के लिए ला रहा था दल.. ओडिशा पुलिस मादक पदार्थ तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी आदित्य मिश्रा को रीवा जिला न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आ रही थी। दल में कुल आठ जवान शामिल थे और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र की छुहिया घाटी से गुजर रहा था मंगलवार दोपहर करीब एक बजे जैसे ही दल रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र की छुहिया घाटी से गुजर रहा था, तभी पहले से घात लगाए चार वाहनों में सवार बदमाशों ने पुलिस वाहन को आगे-पीछे से घेर लिया। बदमाशों ने पहले पुलिस वाहन पर तीन बार गोलियां चलाईं और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। एक गोली पहिए में लगी जिससे पहिया फट गया हमले में वाहन का कांच टूट गया। एक गोली पहिए में लगी जिससे पहिया फट गया। इसी दौरान बदमाश पुलिस के कब्जे से आरोपी आदित्य मिश्रा को छुड़ाकर मैहर की ओर भाग गए। अच्छी बात रही कि गोलीबारी में कोई जवान घायल नहीं हुआ।