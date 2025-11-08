लोकायुक्त टीम के जाल में फंसा पटवारी, सीधी में 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, मांगे थे 5 हजार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। रीवा लोकायुक्त टीम ने सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को चुरहट तहसील के ग्राम टिकर खुर्द में पदस्थ पटवारी शिव प्रताप सिंह को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पटवारी पर जमीन संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने के एवज में 5,000 रुपये की मांग करने का आरोप है। यह तीन दिनों में लोकायुक्त की दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

शिकायतकर्ता राजेश सिंह ने दर्ज कराई थी शिकायत

लोकायुक्त टीआई संदीप भदौरिया ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेश सिंह ने 4 नवंबर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। राजेश सिंह के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर नायब तहसीलदार चुरहट ने स्टे आदेश जारी किया था।

लोकायुक्त की टीम ने बिछाया था जाल

इस आदेश के बाद पटवारी को प्रतिवेदन तैयार करना था, जिसके लिए उसने राजेश सिंह से उनके पक्ष में रिपोर्ट बनाने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने मामले की पुष्टि की और एक जाल बिछाया। शनिवार को कार्रवाई के दौरान पटवारी शिव प्रताप सिंह को शिकायतकर्ता से 2,000 रुपये की नकद राशि लेते हुए पकड़ा गया।