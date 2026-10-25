रीवा में न्यूक्लियर प्लांट पर सियासी घमासान, उमंग सिंघार बोले- नहीं लगने दूंगा प्लांट, तहसीलदार को लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। जिले के सिरमौर क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध अब तेज हो गया है। जल सत्याग्रह के दौरान आदिवासी महिला विमला कोल की मौत के बाद मामला प्रदेश की सियासत में आ गया है। रविवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार रोझौही गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी और कहा कि रीवा में न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगने देंगे। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा।

तहसीलदार को लगाई फटकार मुलाकात के दौरान सिंघार ने प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार ललन और नायब तहसीलदार बिंदू तिवारी को फटकार लगाते हुए पूछा कि विमला कोल की मौत की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं भेजी गई।