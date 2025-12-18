मेरी खबरें
    रीवा के कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने लगाया दांव, 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा

    IPL 2026 Auction: रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने दांव लगाया है। इस बार उनकी बोली 75 लख रुपए पह ...और पढ़ें

    By Shyam MishraEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:52:40 PM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:52:40 PM (IST)
    रीवा के कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने लगाया दांव, 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा
    रीवा के कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने लगाया दांव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने दांव लगाया है। इस बार उनकी बोली 75 लख रुपए पहुंच गई है। गत बुधवार को हुए आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। यह खबर मिलते ही उनके घर पर खुशी का माहौल छा गया। कुलदीप की इस सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष है।

    कुलदीप ने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया

    उनके पिता आज भी सिरमौर चौराहा स्थित तानसेन परिसर में अपनी सैलून की दुकान चलाते हैं। छोटे से शहर से निकलकर आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन कुलदीप ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। बेटे की कामयाबी पर पूरा परिवार और मोहल्ला खुश है।


    कुलदीप के कोच रहे इराल एंथोनी बताते हैं कि कुलदीप की रफ्तार एवं स्विंग पहले की अपेक्षा और बेहतर हुई है। कड़ा अभ्यास एवं लगातार मेहनत का नतीजा है कि कुलदीप इस मुकाम तक पहुंचे हैं।कुलदीप सेन इससे पहले आईपीएल में पंजाब किंग्स का हिस्सा रह चुके हैं।

    अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से उन्होंने दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया था। उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। अब पूरा मध्यप्रदेश उन्हें राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में देखने का इंतजार कर रहा है।

