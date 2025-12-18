रीवा के कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने लगाया दांव, 75 लाख की बोली लगाकर खरीदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रेवांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन पर राजस्थान रॉयल्स ने दांव लगाया है। इस बार उनकी बोली 75 लख रुपए पहुंच गई है। गत बुधवार को हुए आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। यह खबर मिलते ही उनके घर पर खुशी का माहौल छा गया। कुलदीप की इस सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष है।

कुलदीप ने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया उनके पिता आज भी सिरमौर चौराहा स्थित तानसेन परिसर में अपनी सैलून की दुकान चलाते हैं। छोटे से शहर से निकलकर आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन कुलदीप ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। बेटे की कामयाबी पर पूरा परिवार और मोहल्ला खुश है।