    Rewa Accident News: बाइक से मालिक के साथ जा रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, सिर बुरी तरह कुचला; मौत

    By Shyam MishraEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 10:42:46 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 10:42:46 AM (IST)
    Rewa Accident News: बाइक से मालिक के साथ जा रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, सिर बुरी तरह कुचला; मौत
    ट्रक ने बुरी तरह युवक को कुचला। (फाइल फोटो)

    1. नो-एंट्री खुलते ही ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी।
    2. 18 वर्षीय समीर जायसवाल की मौके पर दर्दनाक मौत।
    3. साथी युवक छिटककर गिरा, मामूली चोटें आईं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बीहर उन्नत पुल पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शहर में भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री खुलते ही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 18 वर्षीय युवक समीर जायसवाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल-बाल बच गया। घटना मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार, मृतक समीर जायसवाल मूल रूप से मैहर जिले के ताला थाना के ग्राम सिमरिया (रामगढ़) का निवासी था। रीवा के खैरी इलाके में रहकर एक टेंट हाउस में काम करता था। रात को वह अपने मकान मालिक के बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था।


    उनकी बाइक कबाड़ी मोहल्ले के समीप बीहर उन्नत पुल पर पहुंची। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समीर सीधे ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसका सिर बुरी तरह कुचल गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाइक चला रहा दूसरा युवक छिटककर दूर जा गिरा, जिसे उसको मामूली चोटें आई हैं।

    प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रात में नो-एंट्री खुलते ही शहर के भीतर ट्रकों की लंबी कतार लग जाती है। ट्रक चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं, जो अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनता है। घटना के बाद मौके पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और परिजनों को सूचित किया। टेंट हाउस संचालक विनोद ताम्रकार ने बताया कि समीर रात 8 बजे काम खत्म करके निकला था और बाद में उन्हें फोन से इस दुखद घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

