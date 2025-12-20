Rewa News: मॉर्निंग वॉक पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की बाइक से करते थे वारदात, 2 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर राहगीरों के साथ लूटपाट करता था। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के चार अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को चाकू दिखाकर लूट का शिकार बनाया था।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना गत 16 दिसंबर की सुबह की है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडे टोला निवासी आबिद हुसैन तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। जब वह रानी तालाब के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने चाकू की नोंक पर आबिद हुसैन से उनका मोबाइल फोन और 5,790 रुपये नकद लूट लिए और मौके से फरार हो गए।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीएसपी राजीव पाठक के निर्देशन में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय मुखबिरों से जानकारी ली। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आनंद उर्फ नंदू बंसल उम्र 24 वर्ष और आशीष उर्फ चोवा बंसल उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई है। ये दोनों रानी तालाब स्थित बंसल बस्ती के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई राशि में से 2,000 रुपये और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है।