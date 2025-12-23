मेरी खबरें
    Rewa News: अस्पताल प्रबंधक ने मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली, परिजनों को जमीन पर तड़पता मिला

    रीवा में एक युवक ने देर रात अपने घर में पिस्टल मुंह में डालकर खुद को गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कर वेंटिलेटर पर रखा गया ...और पढ़ें

    By Shyam MishraEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 11:46:07 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 11:46:07 AM (IST)
    Rewa News: अस्पताल प्रबंधक ने मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली, परिजनों को जमीन पर तड़पता मिला
    युवक ने की आत्महत्या

    HighLights

    1. रीवा में युवक ने घर के भीतर खुद को गोली मारी।
    2. पिस्टल मुंह में डालकर किया आत्मघाती प्रयास, हालत नाजुक।
    3. घायल युवक अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर भर्ती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। शहर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने देर रात अपने ही घर के भीतर आत्मघाती कदम उठाते हुए खुद को गोली मार ली। युवक ने पिस्टल को अपने मुंह में डालकर फायर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत में युवक को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार यह घटना शहर के पीटीएस स्थित यूनियन बैंक के पीछे रहने वाले प्रतीक सिंह उर्फ 'कुक्कू' के घर पर हुई। बीती रात करीब 12 बजे जब पूरा परिवार सोने की तैयारी में था। इसी दौरान अचानक कमरे से गोली चलने की जोरदार आवाज आई। आवाज सुनते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और वे तुरंत प्रतीक के कमरे की ओर दौड़े। प्रतीक सिंह खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने पिस्टल से अपने मुंह के भीतर गोली मारी थी। परिजनों ने बिना समय गंवाए घायल युवक को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।


    युवक की हालत बेहद नाजुक

    हैरानी की बात यह है कि प्रतीक सिंह शहर के रीवा हॉस्पिटल में स्टाफ मैनेजमेंट का काम संभालता था। घटना के बाद उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह कार्यरत था। डॉक्टरों के अनुसार, गोली लगने से अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।

    पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट

    • प्रतीक सिंह ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके।

  • पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक के पास पिस्टल कहां से आई और क्या वह किसी मानसिक तनाव में था।

