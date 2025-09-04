मेरी खबरें
    रीवा में पहाड़ पर खड़ी गाड़ी से मिला 425 किग्रा से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ, ड्राइवर गिरफ्तार

    रीवा पुलिस ने एक बड़े विस्फोटक पदार्थ को जब्त किया है, जिसका वजन 425 किग्रा से ज्यादा है। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था। गाड़ी का ड्राइवर सौरभ प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि विस्फोटक कहां से लाया गया और कहां जा रहा था।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 10:35:19 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:50:31 AM (IST)
    रीवा में पहाड़ पर खड़ी गाड़ी से मिला 425 किग्रा से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ, ड्राइवर गिरफ्तार
    रीवा में पुलिस ने विस्फोटक से भरी इस गाड़ी को किया जब्त।

    HighLights

    1. गाड़ी में एक खुला हुआ कार्टून मिला जिसमें करीबन 10 किलो विस्फोटक छड़ हैं।
    2. इसके साथ ही दो बंडल लाल रंग के तार जिनका उपयोग ब्लास्टिंग में होता है।
    3. पुलिस को ड्राइवर के पास से विस्फोटक के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। बीती शाम करीबन 6 बजे गुढ़ पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि एक विस्फोटक वाहन जिसका नं. यूपी 70 एचटी 4843 है। इस वाहन में विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ है। इसे अवैध तरीके से कहीं ले जाया जा रहा है। इतना सुनने के बाद ही पुलिस अलर्ट हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस गाड़ी को तलाशने हुए इटार पहाड़ पहुंची। जहां वाहन मिल गया। वाहन में ड्राइवर मौजूद था। उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।

    पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और गाड़ी थाना ले आए। चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 288, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5(ए),6 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरी. शैल यादव, प्र.आर. राकेश वर्मा, आरक्षक मनोज निनामा, प्र.आर. अयोध्या प्रजापति, आर.रोवर हालदार, आर विपिन यादव, आर मनोज द्विवेदी, आर राजकुमार गुप्ता, आर अनिल दाहिया, सैनिक संतोष मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

    विस्फोटक हुआ बरामद

    जब्त वाहन क्रमांक यूपी 70 एचटी 4843 से पुलिस को विस्फोटक इण्डोसुपर पावर 90-32 एमएस की राड के 17 नग खाखी रंग के कार्टून जिनका वजन 25 केजी प्रति कार्टून है। कुल वजन 425 किलो है। एक कार्टून खुला हुआ जिसमें करीबन 10 किलो उपरोक्त विस्फोटक राड है। दो बंडल लाल रंग का ब्लास्टिंग में उपयोग करने वाले तार व एक खुले हुए कार्टून मे विस्फोटक ऐसेसीरिज, ड्राइवर द्वारा पेश संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

    ग्वालियर का रहने वाला है ड्राइवर

    पुलिस ने वाहन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। ड्राइवर का नाम सौरभ प्रजापति पिता पूरन प्रजापति उम्र 25 वर्ष है। वह ग्राम टिकुला थाना मोहना जिला ग्वालियर हाल पता जय मां विंध्यवासिनी इन्टर प्राइजेज मैंगजीन ग्राम लतीफपुर थाना कोरांव जिला प्रयागराज उ.प्र. का रहने वाला है।

