रीवा में बदमाशों ने कार को ओवरटेक कर परियोजना अधिकारी से की लूट, बंदूक दिखाकर मोबाइल, कैश और गाड़ी भी ले गए

    By Shyam Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 12:58:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 01:01:39 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में परियोजना अधिकारी के साथ लूट की घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए और एटीएम से 20 हजार रुपये निकाल लिए। यह घटना रीवा प्रयागराज मार्ग पर देर रात हुई। बदमाशों ने कार लावारिस छोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा के साथ लूट की घटना ने सनसनी फैला दी है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए गन पॉइंट का इस्तेमाल किया और आसानी से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एटीएम से भी 20 हजार रुपये निकाल लिए। दीपक मिश्रा ने इसकी रिपोर्ट मनगवा थाना में दर्ज कराई है।


    पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बीती रात तकरीबन 11:30 बजे की बताई गई है। फोन पर चर्चा करते हुए दीपक मिश्रा ने बताया कि वह जबलपुर से लौटते समय त्यौंथर जा रहे थे। जैसे ही वह बाईपास के समय पहुंचे इस समय अज्ञात लोगों द्वारा उनकी कर को ओवरटेक कर रोका गया बाद में उन्हें गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है।

    पुलिस जांच में जुटी

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद कार लावारिस छोड़ दी और फरार हो गए। पुलिस कार को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

    परियोजना अधिकारी को धमकी

    बदमाशों ने परियोजना अधिकारी को धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ बताया तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। शहर में लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले भी कई लूट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अन्य मामलों की तरह एक बार फिर पुलिस विवेचना की राग अलाप रही है।

