नरसिंहपुर के सिद्धेश्वर धाम आश्रम में साधु की पत्थर से कुचलकर हत्या

नईदुनिया न्यूज, बरहटा। मुंगवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहटा-मुंगवानी मार्ग पर दतला नाला के समीप स्थित सिद्धेश्वर धाम आश्रम में बीती रात एक साधु की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

भोजन के बाद दोनों साधु विश्राम करने चले गए थे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मुंगवानी पुलिस ने मामला दर्ज कर सूक्ष्मता से जांच शुरू कर दी है। 27 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे आश्रम में दैनिक भजन-कीर्तन और भोजन के बाद दोनों साधु विश्राम करने चले गए थे।