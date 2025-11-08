रीवा में पटवारी से सरपंच की अभद्रता, गाली के साथ जबरन 50% मुआवजे का बनाया दबाव, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले में पटवारियों के साथ लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बीच एक बार फिर फसल क्षति की जांच करने पहुंचे पटवारी के साथ अभद्रता किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पटवारी के साथ सरपंच ने ना सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि 50 फीसदी फसल नुकसान का जबरन मुआवजे का दबाव बनाया।

अभद्रता का वीडियो आया सामने फिलहाल सरपंच द्वारा पटवारी के साथ की गई अभद्रता का वीडियो भी सामने आया है, जिसकी शिकायत ना सिर्फ पटवारी ने थाने में दर्ज कराई, बल्कि तहसील के सभी पटवारियों ने मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की और कार्यवाही ना होने पर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है।

दरअसल मामला सिरमौर तहसील के गढ़ थाना क्षेत्र स्थित लालगांव चौकी के हलका बेलवा कुर्मियान का है। बताया गया कि हल्का पटवारी प्रदीप सिंह क्षेत्र में फसल क्षति की जांच करने पहुंचे थे, जिस दौरान पटवारी कोदो की फसल की जांच कर रहे थे। सरपंच ने मुआवजे के लिए डाला दबाव तभी स्थानीय सरपंच नें 50 फीसदी फसल खराब होने का दावा करते हुए मुआवजा बनाने का दबाव डाला, लेकिन पटवारी नें ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ ना सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि रिश्वत मांगने की शिकायत करने व देख लेने की धमकी दी गई।