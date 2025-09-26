मेरी खबरें
    शर्मनाक! 2 लाख में बड़ी बहन ने किया अपनी छोटी बहन का सौदा, पुलिस के सामने थाने में खुला राज

    MP News: मध्य प्रदेश के रीवा में छोटी बहन को शादी का प्रलोभन देकर 2 लाख रुपए में बेचने वाली बड़ी बहन और मामा के लड़के को सलाखों के पीछे भेजने के बाद पुलिस ने अब किशोरी को खरीदने वाले दोनों आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है।

    By Shyam Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 07:43:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 07:43:53 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। छोटी बहन को शादी का प्रलोभन देकर 2 लाख रुपए में बेचने वाली बड़ी बहन और मामा के लड़के को सलाखों के पीछे भेजने के बाद पुलिस ने अब किशोरी को खरीदने वाले दोनों आरोपियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।

    मामला रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल ने बताया कि बीते 16 मई को एक 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी, जिसके गुमशुदी और अपहरण की शिकायत बड़ी बहन द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी।

    पुलिस के सामने थाने में खुला राज

    किशोरी की तलाश के दौरान घटना दिवस के 12 दिन बाद 29 मई को किशोरी को दस्तयाब किया गया। किशोरी ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए उसे बेचने का आरोप अपनी बड़ी बहन और मामा के लड़के पर लगाया। पुलिस ने जब बड़ी बहन और मामा के लड़के को पूछताछ के लिए थाने लाया तो किशोरी के बेचने का पूरा राज खुलकर सामने आ गया था। बड़ी बहन ने बताया था कि उसने अपनी छोटी बहन को शादी का लालच देकर उसका सौदा दो लाख रुपए में मुरादाबाद निवासी अनुज यादव और रामपाल यादव से किया था और 80 हजार रुपए एडवांस लेने के बाद छोटी बहन को इन्हीं के पास छोड़कर चली आई थी।

    बड़ी बहन और मामा का लड़का गिरफ्तार

    इसके बाद पुलिस ने बड़ी बहन और मामा के लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि किशोरी को खरीदने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने मुरादाबाद में दबिश देकर अनुज यादव और रामपाल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि अनुज यादव ने किशोरी का सौदा 2 लाख रुपए में उसकी बड़ी बहन से किया था, जिसका एडवांस 80 हजार रुपए दिया गया था।

    अनुज यादव ने बताया कि किशोरी जब उसके पास आ गई तो उसने अपने मामा के लड़के रामपाल को किशोरी को बिक्री कर दिया था। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था जबकि फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके त्यौंथर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

