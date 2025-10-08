MP News: एसडीओ-उपयंत्री पर रिश्वतखोरी का आरोप, पुलिया निर्माण भुगतान में मांगे कमीशन का हुआ ट्रैप
Sidhi Bribery Case: लोकायुक्त की कार्रवाई में सहायक ग्रेड-3 नेहा सिंह को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसडीओ रामाश्रय पटेल, उपयंत्री अखिलेश मौर्य और गंगा प्रसाद तिवारी ने शिकायतकर्ता राजकुमार साकेत से कमीशन की मांग की थी।
Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 03:27:51 PM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 03:29:03 PM (IST)
सीधी लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई।
HighLights
- सीधी लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई।
- एसडीओ पर रिश्वतखोरी का आरोप।
- पुलिया निर्माण भुगतान में मांगा कमीशन।
नईदुनिया प्रतिनिधि, रिवा। लोकायुक्त की कार्रवाई में सहायक ग्रेड-3 नेहा सिंह को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसडीओ रामाश्रय पटेल, उपयंत्री अखिलेश मौर्य और गंगा प्रसाद तिवारी ने शिकायतकर्ता राजकुमार साकेत से कमीशन की मांग की थी। नेहा सिंह को उच्च विश्राम गृह में ट्रैप किया गया, जबकि तीन अन्य कर्मचारी फरार हो गए। यह कार्रवाई शिकायत की पुष्टि होने के बाद की गई है। लोकायुक्त की टीम ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।