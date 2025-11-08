मऊगंज मे स्कूल परिसर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मऊगंज। जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किशोरी को आरोपित स्कूल परिसर में खींचकर ले गए थे, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम की है। किशोरी घर से पानी भरने के लिए निकली थी। तीन आरोपित किशोरी को जबरन पकड़कर स्कूल की बाउंड्री के अंदर ले गए और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

किशोरी के विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और धमकाया। घर पहुंचते ही किशोरी ने स्वजन को आपबीती सुनाई और पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने शनिवार को नाबालिग सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज कराए जाएंगे।