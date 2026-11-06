पिता की बरसी की तैयारी के बीच चोरों का धावा, रीवा में नकदी-जेवरात ले गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। जिले से चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दिनदहाड़े बदमाशों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए नकदी और कीमती सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए।

परिवार और स्थानीय इलाके में सनसनी

इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार और स्थानीय इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात चोरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहुरीबाध की है।

चोरों ने दिनदहाड़े धावा बोल दिया

यहां रहने वाले जितेन्द्र तिवारी के घर में अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार में पिता की बरसी का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। तैयारियों के लिए घर में जरूरी सामान और नकदी का इंतजाम करके रखा गया था।