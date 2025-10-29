रीवा से एक साथ लापता 3 लड़कियां मिली, पुलिस ने इटारसी से किया बरामद, दो फोन फ्रेंड भी पकड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। रीवा के त्योंथर से एक दिन पूर्व एक साथ लापता हुई तीन नाबालिक लड़कियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दस्तयान कर लिया है।पुलिस की मानी तो यह तीनों ही लड़कियां अपने फोन फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिन्हें मोबाइल फोन लोकेशन की मदद से न सिर्फ दस्तयाब कर लिया गया, बल्कि उनके फोन फ्रेंड को भी पकड़ा गया है, जिन्हें फिलहाल अब इटारसी से रीवा लाया जा रहा है।

दरअसल यह मामला जिले के सोहागी थाना क्षेत्र स्थित त्योंथर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को एक ही गांव से तीन नाबालिक लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया था।त्यौंथर एसडीओपी में जानकारी देते हुए बताया कि मामला गंभीर होने के चलते लापता हुई नाबालिग लड़कियों की पता तलाश तेजी के साथ शुरू की गई और उनके मोबाइल फोन लोकेशन तलाशी गए।