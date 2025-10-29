रीवा से एक साथ लापता 3 लड़कियां मिली, पुलिस ने इटारसी से किया बरामद, दो फोन फ्रेंड भी पकड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। रीवा के त्योंथर से एक दिन पूर्व एक साथ लापता हुई तीन नाबालिक लड़कियों को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दस्तयान कर लिया है।पुलिस की मानी तो यह तीनों ही लड़कियां अपने फोन फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिन्हें मोबाइल फोन लोकेशन की मदद से न सिर्फ दस्तयाब कर लिया गया, बल्कि उनके फोन फ्रेंड को भी पकड़ा गया है, जिन्हें फिलहाल अब इटारसी से रीवा लाया जा रहा है।
दरअसल यह मामला जिले के सोहागी थाना क्षेत्र स्थित त्योंथर पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को एक ही गांव से तीन नाबालिक लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया था।त्यौंथर एसडीओपी में जानकारी देते हुए बताया कि मामला गंभीर होने के चलते लापता हुई नाबालिग लड़कियों की पता तलाश तेजी के साथ शुरू की गई और उनके मोबाइल फोन लोकेशन तलाशी गए।
हालांकि उनके फोन बंद मिलने पर सही लोकेशन नहीं पाई गई, लेकिन अंतिम लोकेशन मिलने के बाद अलग-अलग टीम गठित कर लड़कियों की तलाश में भेजी गई, जिस दौरान तीनों लड़कियों को इटारसी रेलवे स्टेशन से जीआरपी की मदद से दस्तयाब किया गया, तो वही यह लड़कियां जिन फोन फ्रेंड से मिलने निकली थी वह फोन फ्रेंड भी पुलिस के हाथ जा लगे हैं।
बताया जा रहा है कि लापता हुई लड़कियों में दो लड़कियां 16 साल की और एक 13 वर्ष की है ।पुलिस की माने तो इन लड़कियों की फोन के माध्यम से गुजरात के नंबर में बातचीत होती थी और इन्हीं नंबर में कॉल करने के बाद यह लड़कियां अपने-अपने घरों से अचानक लापता हो गई थी। फिलहाल इन लड़कियों को दस्तयाब कर उनके फोन फ्रेंड को इटारसी से पकड़कर कर अब रीवा लाया जा रहा है।