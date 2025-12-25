मैहर में खड़े ट्रैक्टर से बाइक टकराने से तीन मजदूर, सीधी में मां और मासूम बेटी की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा/सीधी। मैहर में खड़े ट्रैक्टर-ट्राली से बाइक के टकराने की घटना में तीन युवा मजदूर तो सीधी में ट्रक की टक्कर से मां-बेटी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। दोनों ही दुर्घटनाएं बुधवार देर शाम की हैं।

मैहर जिले के मुकुंदपुर चौकी अंतर्गत गुजरा टोल प्लाजा के पास स्थित इंडियन गैस एजेंसी में तीन युवक अंकित सोधिया (34), दीपक कोल (39) और नरेंद्र कोल (29) निवासी जमुना गांव, मजदूरी का काम करते थे। काम खत्म करके ये तीनों देर रात बाइक से वापस अपने गांव जमुना लौट रहे थे।

जैसे ही वे गुजरा टोल प्लाजा के पास पहुंचे, उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से तेजी से घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

जबकि सीधी जिले के मड़वास थाना अंतर्गत बैरिहा में सुशीला (35) पत्नी मुद्रिका सेन निवासी झंझराटोला अपनी चार वर्षीय बेटी दुर्गा व पड़ोसी प्रेमवती (35) पत्नी पुन्यदेव सिंह गोंड निवासी अमाहिया को साथ लेकर स्कूटी से मड़वास बाजार में खरीदी करने आई थी।

यहां से घर जाने के लिए स्कूटी के पास पहुंचीं ही थी तभी मड़वास बाजार से टिकरी की तरफ जा रहे ट्रक (एमपी 53 एच ए 1690) ने जोरदार टक्कर मारी।

टक्कर से चार वर्षीय बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई व दोनों महिलाएं घायल हो गईं। आसपास मौजूद ग्रामीणों द्वारा घायल महिलाओं को मड़वास अस्पताल पहुंचाया गया। यहां मां की भी मौत हो गई।