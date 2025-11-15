विंध्य को एक और हवाई सुविधा, 22 दिसंबर से रीवा-इंदौर के बीच उड़ेगा इंडिगो विमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा। रीवा में एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बार रीवा सहित विंध्य वासियों को हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान की सेवा शुरू होने के बाद अब रीवा से इंदौर की उड़ान का भी ऐलान कर दिया गया है जो 22 दिसंबर से शुरू होगी।

22 दिसंबर से रीवा इंदौर के बीच उड़ेगा इंडिगो विमान दरअसल इंडिगो सेल्स से जुड़े उत्तम एसोसिएट के उत्तम अग्रवाल ने बताया कि अब विंध्य वासियों का इंतजार पूरा हो गया है। बताया गया कि 22 दिसंबर से इंडिगो फ्लाइट नंबर 6ई7363 इंदौर से रीवा 11.30 बजे चलकर 1.15 बजे रीवा आएगी। इसी तरह इंडिगो फ्लाइट नंबर 6ई7364 रीवा से इंदौर के लिए 1.35 बजे चलकर 3.25 बजे इंदौर पहुंचेगी।